Тверь, 23 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Крупный заказ получил «Тверской вагоностроительный завод»: 112 одноэтажных вагонов предприятие должно выпустить для Федеральной пассажирской компании и еще шесть вагонов для «Росжелдорснаб». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 мая в пресс-службе предприятия.

archive.premier.gov.ru Владимир Путин на Тверском вагонзаводе

112 вагонов предприятие должно передать заказчику за период с мая по октябрь текущего года. Заказ включает в себя вагоны всего модельного ряда — купейные, штабные, плацкартные, вагоны-рестораны. При этом все вагоны будут иметь повышенный уровень комфортности. Плацкартные вагоны, например, оборудуют установками кондиционирования и обеззараживания воздуха, системой экологически чистых туалетов, которая работает на протяжении всего времени пути, в том числе и во время остановок. Для каждого пассажира предусмотрена «личная» розетка для подзарядки электронных гаджетов.

Вагоны сопровождения специальных составов (модель 61−4484) планируется построить до сентября: эти вагоны включаются в состав ремонтно-восстановительных поездов и используются для работы и проживания путейных бригад.

Кроме того, ТВЗ продолжает работать в рамках контракта на поставку 74 двухэтажных пассажирских вагонов. 14 двухэтажных вагонов уже отправлено заказчику, 15 планируется передать в ближайшее время.

«Полученные заказы обеспечивают минимальную загрузку предприятия», — добавили в пресс-службе завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос загрузки заказами ТВЗ поднимался в феврале этого года, в ходе визита в регион председателя правительства Дмитрия Медведева. Именно в Твери премьер-министр провел совещание о перспективах развития транспортного машиностроения в стране. Тогда было заявлено о планах Федеральной пассажирской компании заказать на Тверском вагонзаводе 186 пассажирских вагонов, в том числе 74 инновационных двухэтажных.

В прошлом году предприятие испытывало серьезные сложности с загрузкой и даже на время приостановило работу. Тогда же было объявлено о возможных сокращениях. После вмешательства региональных властей и Минпромторга ситуацию удалось урегулировать: заводу были обещаны заказы, он возобновил работу.