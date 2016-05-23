Барнаул, 23 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Вопреки нескольким заявлениям оппозиционных партий, председатель Алтайского регионального организационного комитета партии «Единая Россия» Борис Трофимов сегодня, 23 мая, заявил, что единороссы не применяли административный ресурс в ходе предварительного голосования, организованного накануне. Его слова цитирует сегодня, 23 мая, официальный сайт партии.

официальный сайт партии «Единая Россия» На Алтае подводят предварительные итоги праймериз

«Мы исключаем, что 123 тысячи избирателей могли к чему-то принудить. Выборы состоялись. Легитимность подтверждена и явкой, и отсутствием жалоб в региональный оргкомитет. Не поступило ни одного официального заявления любого характера», — подчеркнул председатель оргкомитета. По его оценке, предварительное голосование было жестким, и сейчас для участников важно с достоинством пройти рубеж и победы, и поражения.

По словам председателя региональной счетной комиссии Юрия Сметанина, голосование в Алтайском крае прошло достаточно активно. «Где-то на участки пришло больше избирателей, чем мы предполагали. Залесовский район даже попросил предоставить дополнительное количество бюллетеней. У нас такого права не было, количество бюллетеней везде одинаково — 15% от числа избирателей. И тем, кто хотел, но уже не смог проголосовать, мы предложили заполнить специальную анкету и выразить таким образом свое мнение», — отметил Юрий Сметанин.

Борис Трофимов обратил внимание на то, что по федеральному списку решение будет принимать Съезд партии: «Конфигурации объединения регионов страны в территориальные группы на сегодняшний день нет. По одномандатным округам в крае определились четыре лидера с очень большим показателем и отрывом от второго-третьего мест».

Промежуточные результаты предварительного голосования по выборам в Алтайское краевое Законодательное собрание также известны. «34 лидера рейтингового голосования с той же степенью вероятности будут предложены региональной партийной конференции для выдвижения от партии «Единая Россия». Подчеркну, что 10 победителей по одномандатным округам — абсолютно новые для краевого Законодательного собрания люди. А в связи с перенарезкой округов смена кандидатов-одномандатников произойдет по 33 округам».

Окончательно списки кандидатов от партии «Единая Россия», как по одномандатным округам, так и по территориальным группам, будут утверждены на конференции партии в середине июля.

По оценке алтайского губернатора Александра Карлина, дальнейший ход предвыборной кампании будет непростым, поскольку у кандидатов от «Единой России» есть немало достойных конкурентов.

Явка избирателей на голосование, по предварительным данным, составила 6,55% или более 123 тысяч человек. Пока же в региональную счетную комиссию продолжают поступать оригиналы протоколов о результатах голосования, поэтому окончательные результаты будут подтверждены позднее.

Ранее секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов заявил, что явка превысила ожидания: по предварительным данным, в целом по России она составляет 9 миллионов 178 тысяч 87 человек.

«Предварительное голосование показывает, что интерес у людей к этой процедуре очень высок, а это самый лучший ответ на вопрос, зачем мы проводим предварительное голосование. Сами люди своим вниманием к этой процедуре на него ответили. Мы считаем, что поступили правильно, что посоветовались с людьми при выборе своих кандидатов, — сказал секретарь Генсовета в общении с журналистами.

Отвечая на вопрос, есть ли предварительные данные из регионов о том, кто лидирует, Неверов отметил, что в Алтайском крае лидирует действующий политик Герасименко Николай Федорович. А в Кемеровской области сейчас на первую строку выходит герой труда, шахтер Мельник Владимир Иванович.

В Рубцовском одномандатном округе Алтайского края — один из руководителей предприятия Зобнев Виктор Викторович, в другом округе — председатель думы и Законодательного собрания Алтайского края Лоор Иван Иванович. Он рассказал, что были и случаи провокации со стороны оппонентов, которые предпринимали попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования.