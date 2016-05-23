Алтайские единороссы не применяли административный ресурс на праймериз
Барнаул, 23 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Вопреки нескольким заявлениям оппозиционных партий, председатель Алтайского регионального организационного комитета партии «Единая Россия» Борис Трофимов сегодня, 23 мая, заявил, что единороссы не применяли административный ресурс в ходе предварительного голосования, организованного накануне. Его слова цитирует сегодня, 23 мая, официальный сайт партии.
«Мы исключаем, что 123 тысячи избирателей могли к чему-то принудить. Выборы состоялись. Легитимность подтверждена и явкой, и отсутствием жалоб в региональный оргкомитет. Не поступило ни одного официального заявления любого характера», — подчеркнул председатель оргкомитета. По его оценке, предварительное голосование было жестким, и сейчас для участников важно с достоинством пройти рубеж и победы, и поражения.
По словам председателя региональной счетной комиссии Юрия Сметанина, голосование в Алтайском крае прошло достаточно активно. «Где-то на участки пришло больше избирателей, чем мы предполагали. Залесовский район даже попросил предоставить дополнительное количество бюллетеней. У нас такого права не было, количество бюллетеней везде одинаково — 15% от числа избирателей. И тем, кто хотел, но уже не смог проголосовать, мы предложили заполнить специальную анкету и выразить таким образом свое мнение», — отметил Юрий Сметанин.
Борис Трофимов обратил внимание на то, что по федеральному списку решение будет принимать Съезд партии: «Конфигурации объединения регионов страны в территориальные группы на сегодняшний день нет. По одномандатным округам в крае определились четыре лидера с очень большим показателем и отрывом от второго-третьего мест».
Промежуточные результаты предварительного голосования по выборам в Алтайское краевое Законодательное собрание также известны. «34 лидера рейтингового голосования с той же степенью вероятности будут предложены региональной партийной конференции для выдвижения от партии «Единая Россия». Подчеркну, что 10 победителей по одномандатным округам — абсолютно новые для краевого Законодательного собрания люди. А в связи с перенарезкой округов смена кандидатов-одномандатников произойдет по 33 округам».
Окончательно списки кандидатов от партии «Единая Россия», как по одномандатным округам, так и по территориальным группам, будут утверждены на конференции партии в середине июля.
По оценке алтайского губернатора Александра Карлина, дальнейший ход предвыборной кампании будет непростым, поскольку у кандидатов от «Единой России» есть немало достойных конкурентов.
Явка избирателей на голосование, по предварительным данным, составила 6,55% или более 123 тысяч человек. Пока же в региональную счетную комиссию продолжают поступать оригиналы протоколов о результатах голосования, поэтому окончательные результаты будут подтверждены позднее.
Ранее секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов заявил, что явка превысила ожидания: по предварительным данным, в целом по России она составляет 9 миллионов 178 тысяч 87 человек.
«Предварительное голосование показывает, что интерес у людей к этой процедуре очень высок, а это самый лучший ответ на вопрос, зачем мы проводим предварительное голосование. Сами люди своим вниманием к этой процедуре на него ответили. Мы считаем, что поступили правильно, что посоветовались с людьми при выборе своих кандидатов, — сказал секретарь Генсовета в общении с журналистами.
Отвечая на вопрос, есть ли предварительные данные из регионов о том, кто лидирует, Неверов отметил, что в Алтайском крае лидирует действующий политик Герасименко Николай Федорович. А в Кемеровской области сейчас на первую строку выходит герой труда, шахтер Мельник Владимир Иванович.
В Рубцовском одномандатном округе Алтайского края — один из руководителей предприятия Зобнев Виктор Викторович, в другом округе — председатель думы и Законодательного собрания Алтайского края Лоор Иван Иванович. Он рассказал, что были и случаи провокации со стороны оппонентов, которые предпринимали попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования.