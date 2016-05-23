Омск, 23 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Ректор Омского государственного педагогического университета подозревается в хищении денежных средств из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 мая, в областном следственном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении ректора возбуждено по материалам, представленным ТУ Росфиннадзора в Омской области и УФСБ России по региону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере»).

По данным следствия, в 2015 году ректор подписал документы по приему и оплате якобы выполненных одной из коммерческих фирм работ по созданию студии молодежного телевидения ОмГПУ в рамках заключенного контракта. При этом фактически эти работы выполнены не были. «Таким образом, ректор растратил перечисленные коммерческой структуре в счет оплаты работ 790 тысяч рублей, причинив федеральному бюджету ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ректор допрошен в качестве подозреваемого, вину он не признал, от дачи показаний отказался. Расследование продолжается.

Добавим, прокуратура Омской области признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ректора Омского государственного педагогического университета. Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Добавим, в настоящее время ректором Омского государственного педагогического университета является Олег Волох.