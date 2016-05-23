Москва, 23 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Запланированное на 25 мая заседание Экономического совета при президенте РФ Владимире Путине призвано стать «мозговым штурмом» для властей, принятие решений не ожидается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Огюст Роден. Мыслитель. 1880-1882

«Это мероприятие не призвано вырабатывать некий перечень каких-то конкретных решений. Это такой мозговой штурм для того, чтобы впоследствии эти экспертные точки зрения принимались во внимание теми, кто несет непосредственную ответственность за экономическое развитие нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, на совещании будут высказываться экспертные точки зрения в консультационном плане для сведения главы государства, для сведения экономического блока правительства.

В частности, будут обсуждаться предложения экс-главы Минфина Алексея Кудрина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, советника президента РФ Сергея Глазьева и других.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая на заседании совета будут обсуждаться различные сценарии экономического развития России. В частности, МЭРом предложено два сценариям — бюджетного стимулирования, которое подразумевает оказание господдержки отдельным отраслям экономики, и бюджетной консолидации, которая предполагает ограничение госрасходов вместе с проведением реформ.