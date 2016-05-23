Сыктывкар, 23 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Брагина. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности, незаконном получении вознаграждения и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

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Установлено, что депутат Государственного Совета Республики Коми Михаил Брагин в период с марта 2011 года по сентябрь 2015 года, как заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике, в последующем — председатель Комитета по социальной политике, то есть лицо, занимающее государственную должность республики, вопреки установленному законом запрету на участие в управлении хозяйствующим субъектом, учредил через аффилированных лиц коммерческие организации ООО «Север Медиа Дизайн Коми», ООО «Бизнес-Медиа». Также он принимал участие в управлении данными организациями и оказывал им покровительство в связи с занимаемой им должностью. В деятельность организаций входило производство и размещение наружной рекламы.

Также Брагин, используя свое должностное положение, незаконно вмешивался в деятельность конкурирующих фирм — ООО «Релиз», ООО «Глав-Медиа», принудив их руководителей совершить сделки по продаже принадлежащих им рекламных конструкций на невыгодных компаниям условиях, по заниженной стоимости, причинив ущерб на сумму более 4,6 млн рублей.

Кроме того, Брагин, являясь Коми региональным координатором политической партии ЛДПР и членом Координационного Совета Коми регионального отделения политической партии ЛДПР, предложил предпринимателям получить место депутатов совета городского округа «Сыктывкар» по партийным спискам ЛДПР за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 млн рублей.

Однако, несмотря на то, что денежные средства Брагину были переданы частично от одного лица и полностью второго под условием, что депутатом станет его партнер по бизнесу, по результатам состоявшихся выборов в депутаты совета МО ГО «Сыктывкар» предприниматели не набрали необходимое число голосов избирателей.

Брагин, выступая в качестве руководителя Коми регионального отделения ЛДПР, склонил членов партии Смирнова А.В., Кузнецова А.Г. и Шевелева И.В., выигравших выборы по территориальным группам, написать отказ от получения депутатских мандатов, обеспечив тем самым место в совете МО ГО «Сыктывкар» партнеру по бизнесу обратившегося предпринимателя.

В целях исполнения обязательств перед другим предпринимателем Брагин М.А. склонил избранного депутатом совета городского округа «Сыктывкар» Рудакова В.В. отказаться от своего мандата после установочной сессии городского Совета. Дальнейшие противоправные действия Брагина были пресечены после его задержания сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем Рудаков В.В. не отказался от своего депутатского мандата.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сыктывкарский городской суд.

За преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ, уголовный закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, по ч. 2 ст. 169 УК РФ — до 3 лет лишения свободы, по ч. 4 ст. 204 УК РФ — до 12 лет лишения свободы с дополнительным наказание в виде штрафа.