Симферополь, 23 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Украина, благодаря неадекватным руководителям страны, уничтожает свою экономику. Иллюстрация этому процессу — переименование Днепропетровска в Днепр, считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Когда ты переименовываешь город, ты должен понимать — я уже не говорю о моральной составляющей, только о финансовой — сколько это вообще может стоить. Я могу привести пример российских городов, которые отказались от переименования как раз из экономических соображений, потому что это колоссальные деньги», — сказал Константинов.

По его мнению, Украина сейчас не так богата, чтобы тратить деньги на переименование городов.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины 19 мая переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. За принятие проекта постановления проголосовали 247 депутатов при 226 необходимых.