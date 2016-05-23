Москва, 23 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В первые дни июня более 15 собак-спасателей приступят к патрулированию столичных водоемов. Помимо лабрадоров и ньюфаундлендов, в этом году прийти на помощь попавшим в беду впервые смогут собаки породы леонбергер, сообщает 23 мая портал столичной мэрии.

Gabriele Klaus Лабрадор

Количество четвероногих спасателей в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Дежурить собаки будут на водоемах в зонах отдыха, таких как Строгинская пойма. Особенно актуальным дежурство собак будет в выходные дни, когда берега водоемов будет посещать большое число отдыхающих.

Если в предыдущие годы к помощи утопающим привлекали только собак породы ньюфаундленд, теперь в МЧС привлекли к работе золотистых ретриверов, лабрадоров и леонбергеров. На счету всех животных — специальная подготовка, тренируют их волонтеры-дрессировщики из общественной организации «Сотер».

Все собаки имеют кинологическую книжку спасателя и рабочую экипировку — ярко-оранжевый спасательный жилет с ручками. Утопающий сможет схватиться за ручки на жилете собаки, а та доставит человека к берегу.