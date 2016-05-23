Тегеран, 23 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил 23 мая, что Индия выделит до $500 млн на соглашение о постройке порта на побережье Оманского залива, добавив, что между Нью-Дели и Тегераном запланирован также ряд совместных проектов на общую сумму в сотни миллионов долларов США, сообщает Associated Press.

kremlin.ru Нарендра Моди

С таким заявлением глава индийского правительства выступил в ходе официального визита в Тегеран.

Моди отметил, что со стороны Индии поступит $500 млн на осуществление данного проекта, добавив, что нефтяная и газовые отрасли носят ключевой характер для будущего экономического сотрудничества между двумя странами.