Махачкала, 23 мая, 2016, 13:10 — ИА Регнум. На сортировочной станции в Махачкале произошла утечка серной кислоты. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сегодня, 23 мая, в 10:45.

board.com.ua Вагон-цистерна

В настоящее время к ликвидации последствий ЧП приступили четыре сотрудника МЧС. Информация о масштабах происшествия уточняется.

Напомним, подобный случай произошел на станции Копылово в Томске в марте текущего года. Из железнодорожной цистерны вытекла серная кислота, скорость утечки составляла 1 литр кислоты в час. В результате происшествия никто не пострадал.

В феврале 2016 года на железнодорожной станции «Галич» в Костромской области из цистерны вытекла серная кислота. Протечку обнаружили работники станции при осмотре одного из проходящих составов. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, цистерну отогнали с основных путей на запасные. Причина аварии была ликвидирована, в результате инцидента никто не пострадал.