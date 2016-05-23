Барнаул, 23 мая, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Посевная кампания-2016 в Алтайском крае значительно опережает темпы сева прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Алтайкрайстате.

Шишкин Иван Иванович. «Рожь». 1878 год

По данным на 1 мая 2016 года всеми сельскохозяйственными организациями региона засеяно 55 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур за исключением кукурузы (на 1 мая 2015 г. — 220 гектаров), в том числе 2,7 тысяч гектаров пшеницей. На долю крупных и средних сельскохозяйственных организаций приходилось 35% площадей, засеянных этим хлебным злаком.

Аналогичная ситуация и с другими культурами: масличными занято 21,7 тысяч гектаров (в 2015 году на эту дату — 2,2 тысячи гектаров), в том числе, подсолнечником — более 18 тысяч гектаров.

Высокий темп работ помогло обеспечить и своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. В данный момент алтайским аграриям уже направлено более 2,4 млрд. рублей господдержки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил более высокую готовность техники, качественно подготовленный семенной фонд, хорошую обеспеченность минеральными удобрениями.