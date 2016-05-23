Киев, 23 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Валюта

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Курс украинской валюты в настоящий момент стабилизировался на уровне порядка 25 грн за 1 доллар — с незначительными колебаниями. Так, на понедельник, 23 мая, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны до 25,20 грн за доллар против 25,25 грн за доллар в пятницу, 20 мая. Всего же с начала месяца официальный курс доллара по отношению к гривне вырос на 0,06%, с начала квартала — упал на 3,88%, с начала года — вырос на 5%. Напомним, что в текущем году максимальный курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован в конце февраля и составил 30,01 грн за 1 доллар, а в начале года доллар стоил порядка 24 гривен, и именно такой курс заложен в госбюджет.

Эксперты уверены — такое затишье лишь временное, и очень скоро гривна возобновит падение. Экс-министр экономики Виктор Суслов, в частности, отмечает, что гривна постепенно будет падать — хотя бы потому, что платежный баланс государства является негативным.

«Если посмотреть данные за первый квартал 2016 года, то можно увидеть, что сводный платежный баланс Украины — негативный, он составляет минус 813 млн долларов. Это означает, что из страны больше уходит валюты, чем приходит, разницу приходится компенсировать внешними заимствованиями, а это, в свою очередь, означает, что гривна не может оставаться стабильной в долгосрочной перспективе… Я хотел бы обратить внимание и на то, что в Украине негативный отрицательный баланс товаров и услуг — минус 1 млрд 138 млн гривен за первый квартал 2016 года. И у нас по-прежнему импорт превышает экспорт… этот фактор тоже давит на гривну, потому что импорт постоянно требует расхода валюты. Названные цифры характеризуют фундаментальные факторы, вследствие которых гривна, скорее всего, должна будет в долгосрочной перспективе и дальше обесцениваться», — подчеркнул эксперт в ходе конференции для издания «Главред».

Суслов также отметил, что в краткосрочных периодах валютный курс гривны очень чувствителен к спекулятивным операциям на валютном рынке и административному воздействию Нацбанка.

Экономический эксперт Андрей Новак в комментарии «24» подчеркивает, что у властей Украины в принципе нет стратегии укрепления гривны.

«Если бы у нас была стратегия укрепления курса гривны, и параллельно происходил рост зарплат в гривне, то тогда можно было бы ожидать, что доходы украинцев в эквиваленте твердых валют тоже стали бы увеличиваться. К сожалению, у нас такой стратегии нет. Наоборот, мы за всю историю существования гривны видим, что власть постоянно ее девальвирует. Не обеспечивает даже стабильность, не говоря уже о росте», — отметил эксперт.

А вот глава Нацбанка Валерия Гонтарева популярно объяснила для непонятливых, почему курс доллара на Украине с 2014 года вырос практически втрое.

«С аннексией Крыма мы потеряли 2 млн населения и 3,6% ВВП. После оккупации промышленной части Украины на Востоке мы потеряли 10% нашей территории, 15% ВВП и, более того, мы лишились 30% наших экспортных доходов. Курс гривны обвалился именно из-за того, что промышленность страны была физически уничтожена. В 2014 году был тройной кризис: макроэкономический кризис — высокая инфляция, снижение экспорта, большой дефицит бюджета, ведь наши военные траты туда не были заложены; валютный кризис — большие дисбалансы, теневой рынок обмена валют; банковский кризис — нехватка капитала, очень сложные условия корпоративного управления и т.д.», — рассказала Гонтарева.

Сейчас же, по мнению главы Нацбанка, Украина находится в «более-менее стабильной экономической ситуации».

Бензин

Прошедшая неделя вновь принесла Украине очередное резкое подорожание бензина. Если по состоянию на 16 мая на «премиальных» заправках цена на бензин А-95 держалась на уровне 22,99 грн за литр, то 23 мая — уже 23,99 грн. В среднем по стране украинские АЗС выставили цену за А-95 в 22,15 грн, прибавив в стоимости только за неделю 4−5%. Столь стремительное подорожание операторы объясняют в основном ростом котировок на нефть.

На ситуацию с бензином обратил внимание и глава украинского правительства Владимир Гройсман. Он даже признал, что синхронное повышение цен на топливо на Украине могло стать результатом сговора монополистов, отметив, что правительство должно усилить роль Антимонопольного комитета в вопросах регулирования цен и ограничения влияния рыночных монополий. Однако быстрого решения не будет — данный вопрос, по словам Гройсмана, лишь только будет обсуждаться на нынешней неделе, в рамках совещания с руководством АМКУ.

Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук в интервью изданию «Гордон» заявил, что из-за снижения покупательной способности 35% клиентов АЗС Украины стали покупать нелегальное топливо. В целом, по его оценке, покупательная способность населения уменьшилась в четыре раза за последние два года, а операторы рынка последние два месяца искусственно удерживали цены — «потому что даже их незначительное повышение ведет к большим падениям продаж».

Эксперт нефтяной отрасли, заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев подчеркивает, что основных причин роста стоимости бензина на Украине две: рост стоимости нефтепродуктов и обесценивание гривны. Остальные факторы не имеют определяющего значения.

«Нефтепродукты подорожали на 15−20% в зависимости от марки, гривна укрепилась на 4% за тот же период. Итак, исходя из этого можно было бы предположить, что в течение ближайших недель после окончания апреля, то есть в первой половине мая — нефтепродукты должны подорожать на величину, которая меньше 15% — что и произошло. Мы видим, что с 11 апреля цены на заправках импортеров выросли на 8% в среднем, что касается заправок, которые предлагают топливо отечественного производства, то мы увидели, что цены выросли на 13%», — заявил Рябцев.

Также эксперт рассказал о структуре цены на бензин на Украине.

«Она состоит из трех основных частей. Первая — львиная доля — это действительно стоимость нефтепродуктов, они составляют около 40%, вторая — налоги — 45%, и третья — 15% — то есть затраты трейдеров на логистику, на поддержание в надлежащем состоянии АЗС, на уплату различных нужд, в частности, зарплат работникам и тому подобное. И тут же — частью является их прибыль. Учитывая это — если бензин стоит, например, 20 грн за литр, то это означает, что государство берет из этих 20 грн в карман 45%, то есть где-то 9 грн, что касается трейдеров — то они кладут себе в карман 2 грн, и это максимум, что они могут заработать на одном литре топлива… И наибольшую прибыль от продажи нефтепродуктов получают не трейдеры, а государство — в виде налогов, которые вопреки украинскому законодательству привязаны к евро, а не в той валюте, в которой должны осуществляться все расчеты на Украине — то есть в гривне. Ни в одной стране Европы такого нет», — заявил Рябцев на пресс-конференции 20 мая.

Украина и МВФ

18 мая миссия МВФ завершила работу на Украине, однако, вопреки ожиданиям властей в Киеве, никаких решений о возобновлении кредитования не последовало. В итоговом заявлении подчеркивается, что миссия рассмотрит возможность выделения Украине очередного транша только в июле.

Впрочем, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с представителями фонда были «очень конструктивные» — «мы очень успешно их провели, у МВФ есть доверие к правительству». Данилюк считает, что МВФ сразу же в июле может и выделить Украине очередной кредит в 1,7 млрд доллара — это третий кредитный транш, который Киев должен был получить еще осенью 2015 года.

А вот эксперт американского аналитического центра «Атлантический совет» Андерс Аслунд заявил в комментарии «Голос Америки», что эксперты Фонда поставили украинскому правительству ультиматум по итогам мониторинга в Киеве.

«Очевидно, они были не очень довольны тем, что увидели в Киеве. Миссия потребовала от Украины значительное количество так называемых первоочередных шагов, а по сути, законов — которые надо провести через парламент для того, что МВФ провел заседание совета директоров. Именно поэтому заседание совета директоров уже перенесли «на позже», то есть на июль», — заявил Аслунд.

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив подтверждает — действительно, получение транша МВФ связано с принятием Верховной радой 14 законопроектов для МВФ. Отметим, что в условиях фактического отсутствия коалиции в Раде для правительства проблемно было провести через парламент даже отдельные решения, не говоря уже о таком огромном пакете. Собственно, во многом именно из-за этого получение денег от МВФ надолго застопорилось. Но Кубив настроен оптимистично: «Правительство и Верховная рада находятся на этапе согласования первоочередных законодательных инициатив, которые дадут возможность эффективно сотрудничать с международными финансовыми организациями», — он также ожидает денег от фонда уже в июле.

«Украина постоянно находится в преддефолтном состоянии. Поэтому сегодня без денег МВФ у нас будет один дефолт за другим. Деньги МВФ формируют в полном объеме наши золотовалютные резервы. Этими деньгами как-то еще удается удерживать курс гривны. Сам факт наличия этих денег или возможности их получения говорит о том, что Украина еще может обеспечить выполнение своих внешних обязательств и поддерживать курс. Поэтому, объективно говоря, Украина сегодня не в состоянии прожить без денег МВФ», — комментирует ситуацию экс-министр экономики Виктор Суслов. Но его слова, другая сторона вопроса состоит в том, что деньги Фонд дает на время, под проценты и на определенных условиях, связанных с проведением на Украине политики «шоковой терапии».

«Это политика, нацеленная на снижение социальных стандартов, ограничение расходов, свертывание социальных программ — например, сокращение расходов на образование и здравоохранение. Эта политика связана с ухудшением жизни подавляющего большинства граждан и, естественно, не может быть популярной», — подчеркнул экс-министр.

Зарплата в 1 тыс. евро

Большой резонанс на Украине вызвало заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что средняя зарплата в стране в результате реформ может быть на уровне 1 тыс. евро — при «грамотном, качественном управлении». В целом же приоритеты нынешнего правительства Украины на 2016 год — макроэкономическая стабилизация, повышение качества государственного управления и государственных услуг, установление верховенства права и противодействие коррупции, восстановление безопасности граждан, создание благоприятных условий для развития бизнеса, заявил Гройсман.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, в самом лучшем случае — если власть в Киеве будет делать реальные шаги в правильном направлении — достичь уровня 2013 года, когда средняя зарплата была 450 долларов, Украина сможет в 2023—2024 годах.

«Для этого, прежде всего, надо прекратить слушать МВФ, который дает глупые советы, и провести реформы — взять опыт других стран, которые успешно развивались», — заявил эксперт в комментарии телеканалу «24».

Пока же, по информации статистической службы, в марте 2016 года средняя зарплата по Украине составила 4920 гривен. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере авиационного транспорта (средняя зарплата — 21 098 гривен), самые низкие — в почтовых и курьерских услугах (2 589 гривен). Больше всего зарабатывают в Киеве (8364 гривны), самые низкие зарплаты в Тернопольской области (3394 грн).

Вместе с тем Гройсман заявил о предварительной договоренности с международными партнерами о создании специального прозрачного фонда, из которого будут идти доплаты госслужащим — «это будет жест доброй воли со стороны наших международных партнеров для того, чтобы увеличить качество управления». Премьер кивает на Европу — по его данным, там ежемесячная зарплата высокопоставленного чиновника составляет 3−5 тысяч евро, а депутат Европарламента вообще получает 9 тысяч евро, значит, и на Украине надо сделать аналогично.

Старт большой приватизации

18 мая правительство Украины утвердило условия приватизации одного из крупнейших предприятий страны — Одесского припортового завода. Конкурсная комиссия установила начальную цену государственного пакета акций (99,5%) в 522 млн долларов США. Продажа ОПЗ будет проходить на открытом аукционе. Приватизация состоится при условии, что в торгах примут участие как минимум два потенциальных покупателя, один из которых — иностранный инвестор.

«Утверждение требований к потенциальным покупателям ОПЗ — это исторический момент. Это является началом не только процесса приватизации завода, но и масштабной приватизации на Украине, — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Отдельно подчеркивалось, что Украина не допустит к участию в аукционе компании из России или с российским капиталом.

Аукцион может состояться уже летом, и, как заявил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус, на приватизацию Одесского припортового завода уже претендуют пять потенциальных покупателей, а еще пять — думают об участии в торгах. Кто конкретно заинтересован в приобретении актива — не уточняется.

Лидер партии «Центр» Вадим Рабинович возмущается: «Это стыдно даже подумать: за жемчужину украинской промышленности такие ничтожные деньги! Это позорно и преступно, Одесский припортовый завод — это та жемчужина, которую государство не имеет права отдавать». По его мнению, «такая приватизация Одесского припортового завода, от которого слюни текли еще у трех предыдущих правительств, окончательно завершит процесс «доубиения» отечественной экономики».

"И у меня такое предчувствие, что противникам такой приватизации ничего сделать не удастся. Мне кажется, что это предприятие, которое принадлежит всем нам и стоит десятки миллиардов, будет продано за бесценок. Потому что у нас патриоты маршируют по улицам, экономисты уехали, а те, кто остались, просто-напросто доприватизируют уже последнее!» — убежден депутат Верховной рады.

Кроме того, в рамках «большой приватизации» с сентября на Украине начинается большая распродажа облэнерго. В первом пакете — «Тернополь-», «Хмельницкий-», «Харьков-», «Николаев-», «Запорожье-» и «Черкассыоблэнерго» — начальная цена за все компании будет порядка 250 млн долларов, и Фонд госимущество вполне устроит, если получить удастся 300 млн долларов.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране насчитывается 3,5 тыс. госпредприятий, из которых 1,7 тыс. не подлежат приватизации, и эту ситуацию надо как можно скорее исправлять.

«Кто-то определил, что 1700 предприятий не должны быть приватизированы, они должны быть кормушкой и средой для развития коррупции. Это абсолютно абсурдные решения, потому что все страны, которые в начале 90 годов, наши соседи, провели эффективную приватизацию, имеют сегодня соответствующий экономический рост. Что имеет Украина?» — задался вопросом глава правительства.