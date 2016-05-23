Цхинвал, 23 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Многолетняя агрессия Грузии против Южной Осетии не получила международного осуждения, а власти страны не скрывают своих реваншистских настроений, заявил полпред президента РЮО по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.

Official White House Photo США и Грузия — лучшие друзья

Представители Евросоюза, ОБСЕ и ООН прибыли 23 мая в Цхинвал, чтобы обсудить с югоосетинскими участниками дискуссий повестку дня очередной встречи, которая должна пройти в июне.

«Угрозы со стороны властей Грузии продолжаются. Опасения нашего народа вызывают и совместные учения Грузии с НАТО, их мы расцениваем, прежде всего, как угрозу безопасности в регионе. Мы знаем, что грузинские военнослужащие, подготовленные американскими инструкторами, принимали участие в агрессиях против Южной Осетии», — отметил Джиоев.

Он обратил внимание участников встречи на заявление председателя грузинского парламента Давид Усупашвили о том, что «пока вопрос территориальной целостности Грузии не решен, грузинские военнослужащие не выполнили свои задачи». По словам Джиоева, подобные заявления властей Грузии должны настораживать.

«20 мая в Южной Осетии вспоминали жертв грузинской агрессии. 24 года назад в разгар военных действий, на объездной Зарской дороге грузинские военные расстреляли мирных жителей. Эта непонятная акция, совершенная с бесчеловечной жестокостью, не несла никакой военной необходимости. Но ее жертвами стали 33 мирных осетина», — сказал Джиоев.

По его словам, тогдашнее руководство Грузии осудило это преступление, пообещало наказать виновных, но с тех пор властями Грузии ни один человек не был осужден или задержан.

«В свете вышесказанного мы возлагаем большие надежды на Женевские дискуссии, задачи которых четкие и очень важные — сохранение безопасности и подписание юридически обязывающих соглашений о неприменении силы», — отметил полпред.

Сопредседатель от ЕС Герберт Зальбер заявил, что обеспечение мира и безопасности — важная задача Женевских дискуссий. Он отметил предыдущий раунд был «довольно перспективным» выразил надежду, что на Женевских дискуссиях должен вестись более интенсивный разговор о соглашениях о неприменении силы.