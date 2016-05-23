Вильнюс, 23 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Литовское общество принадлежит к той категории обществ, где доверие к незнакомым людям очень низкое, считает социолог Вильнюсского университета Рута Жилюкайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.

Ираклий Тоидзе. «Родина-мать зовет!» (фрагмент). 1941 год

«На самом деле наша культура прививает сдержанность, что с чужими людьми, незнакомыми нужно держать расстояние не цепляться к ним. (…) Другое дело, насколько безопасно мы себя чувствуем и насколько мы открыты к этому незнакомцу. Люди боятся и думают, что они могут пострадать. Доверие — игра. Человек играет, доверяя, он оценивает, каков риск пострадать», — рассуждала Жилюкайте в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas.

Социолог заметила, что недоверие литовцев порой поощряют криминальные программы, рисующие Литву, как очень опасную страну, и «советская оккупация». «Мы не можем и исключать и сформированное в советское время недоверие, а также установку осторожности по отношению к незнакомым. На эту замкнутость в семье, в кругу близких людей, по моему мнению, сильно повлияла жизнь в советской системе. Люди боялись, что на них пожалуются соседи», — заключила социолог.

Напомним, в Литве регулярно причиной низкой рождаемости, высокой эмиграции, смертности, уровня употребления алкоголя и суицида называют последствием «советской оккупации».