«Россия пытается добиться своих политических целей военными средствами»
Хельсинки, 23 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. «Нынешняя ситуация на Украине очень опасна — такой угрожающей ситуации не было со времен холодной войны. Как тогда, мы движемся к конфронтации, а в Европе снова появилась изоляция», — считает эксперт по международным отношениям и истории из Финляндии, профессор Алпо Руси, посетивший Литву. Его оценку международной ситуации цитирует Университет имени Витаутаса Великого, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.
Рассуждая о ситуации в области безопасности в регионе Балтийского моря, Руси сказал, что этим государствам важно общаться друг с другом и избегать любых провокаций, поскольку геополитическая обстановка остается напряженной. «Я надеюсь, что надолго не затянется, но аннексию Крыма можно решить, только если Россия полностью отойдет. А я думаю, что Путин не хочет отдавать даже дюйм территории, которую Россия заняла в Крыму и Восточной Украине», — заявил он литовской аудитории.
По словам Руси, ввиду «продолжающихся беспорядков роль НАТО сегодня изменилась». «Альянс возвращается к исходному, главному предназначению, защищать страны-члены, и уделяет ему больше внимания, чем решению кризисов в отдаленных точках мира. Двадцать лет назад считалось, что НАТО может решать кризисы, происходящие за пределами альянса, но теперь мир изменился, особенно из-за ситуации на Украине, поэтому в центре внимания должна оставаться оборона самих союзников», — добавил он.
«Это самая опасная ситуация с момента окончания холодной войны. События 2014 года вновь разделили Европу на две части. Похожую разделительную линию мы видели во время холодной войны, только теперь она — между Евразийским и Европейским союзами. К сожалению, мы движемся к подобной конфронтации, как и тогда. В холодной войне у нас был так называемый вопрос Германии, а сегодня — России», — заявил бывший дипломат. По его словам, «аннексия Крыма потрясла правительства Швеции и Финляндии больше, чем другие европейские страны» — особенно то, что «Россия пытается добиться своих политических целей военными средствами».
В Финляндии растет политическая поддержка альянсу, но страна декларировала, что в НАТО вступать не будет. По словам Руси, финны придерживаются мнения, что отношения между их государством и альянсом необходимо сохранить и укрепить. Тем не менее членство — более щекотливый вопрос. Отчет правительства, представленный в конце апреля 2016 года, показал, что после вступления Финляндии в НАТО безопасность страны усилится, но в то же время возникнет серьезный кризис в отношениях с соседней Россией. В отчете нет рекомендацией о том, следует ли Финляндии присоединяться к НАТО, но подчеркивается, что было бы стратегически выгоднее, если бы Швеция и Финляндия вступили в НАТО вместе, а не по отдельности.
«Я лично жалею, что Финляндия не участвовала в дискуссии по вопросам НАТО и безопасности Европы в 2000—2002 годах. Это была прекрасная возможность для нас рассмотреть вопрос о присоединения к НАТО вместе со странами Прибалтики», — отмечает Руси.
Руси — бывший посол Финляндии в Швейцарии, Лихтенштейне, Ватикане и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Профессор ранее работал в Гарвардском, Гамбургском и Лапландском университетах, а с осени Руси будет читать лекции и в Литве — будет преподавать студентам Университета имени Витаутаса Великого.