Хельсинки, 23 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. «Нынешняя ситуация на Украине очень опасна — такой угрожающей ситуации не было со времен холодной войны. Как тогда, мы движемся к конфронтации, а в Европе снова появилась изоляция», — считает эксперт по международным отношениям и истории из Финляндии, профессор Алпо Руси, посетивший Литву. Его оценку международной ситуации цитирует Университет имени Витаутаса Великого, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Объятия NATO

Рассуждая о ситуации в области безопасности в регионе Балтийского моря, Руси сказал, что этим государствам важно общаться друг с другом и избегать любых провокаций, поскольку геополитическая обстановка остается напряженной. «Я надеюсь, что надолго не затянется, но аннексию Крыма можно решить, только если Россия полностью отойдет. А я думаю, что Путин не хочет отдавать даже дюйм территории, которую Россия заняла в Крыму и Восточной Украине», — заявил он литовской аудитории.

По словам Руси, ввиду «продолжающихся беспорядков роль НАТО сегодня изменилась». «Альянс возвращается к исходному, главному предназначению, защищать страны-члены, и уделяет ему больше внимания, чем решению кризисов в отдаленных точках мира. Двадцать лет назад считалось, что НАТО может решать кризисы, происходящие за пределами альянса, но теперь мир изменился, особенно из-за ситуации на Украине, поэтому в центре внимания должна оставаться оборона самих союзников», — добавил он.

«Это самая опасная ситуация с момента окончания холодной войны. События 2014 года вновь разделили Европу на две части. Похожую разделительную линию мы видели во время холодной войны, только теперь она — между Евразийским и Европейским союзами. К сожалению, мы движемся к подобной конфронтации, как и тогда. В холодной войне у нас был так называемый вопрос Германии, а сегодня — России», — заявил бывший дипломат. По его словам, «аннексия Крыма потрясла правительства Швеции и Финляндии больше, чем другие европейские страны» — особенно то, что «Россия пытается добиться своих политических целей военными средствами».

В Финляндии растет политическая поддержка альянсу, но страна декларировала, что в НАТО вступать не будет. По словам Руси, финны придерживаются мнения, что отношения между их государством и альянсом необходимо сохранить и укрепить. Тем не менее членство — более щекотливый вопрос. Отчет правительства, представленный в конце апреля 2016 года, показал, что после вступления Финляндии в НАТО безопасность страны усилится, но в то же время возникнет серьезный кризис в отношениях с соседней Россией. В отчете нет рекомендацией о том, следует ли Финляндии присоединяться к НАТО, но подчеркивается, что было бы стратегически выгоднее, если бы Швеция и Финляндия вступили в НАТО вместе, а не по отдельности.

«Я лично жалею, что Финляндия не участвовала в дискуссии по вопросам НАТО и безопасности Европы в 2000—2002 годах. Это была прекрасная возможность для нас рассмотреть вопрос о присоединения к НАТО вместе со странами Прибалтики», — отмечает Руси.

Руси — бывший посол Финляндии в Швейцарии, Лихтенштейне, Ватикане и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Профессор ранее работал в Гарвардском, Гамбургском и Лапландском университетах, а с осени Руси будет читать лекции и в Литве — будет преподавать студентам Университета имени Витаутаса Великого.