Дамаск, 23 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации) взяли на себя ответственность за совершение 23 мая серии терактов в сирийских городах Джабла и Тартус, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство, подконтрольное ИГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

Такое заявлением боевики распространили через агентство Amaq news, которое является филиалом машины пропаганды исламистов.

По словам боевиков, их целями стали «места скопления алавитов в Тартусе и Джабле». Президент Сирии Башар Асад принадлежит к алавитскому ответвлению шиитского ислама.

Напомним, 23 мая сирийские города Тартус и Джабла стали целями террористов, совершивших там ряд терактов, в результате которых погибло несколько десятков человек.