Москва, 23 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Поставки кормов из стран Евросоюза могут быть прекращены из-за содержащихся в них генно-модифицированных организмов (ГМО), заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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Данкверт сообщил, что в настоящий момент временные ограничения уже действуют в отношении кормов из Германии, Нидерландов, Дании, Франции и Финляндии.

«С ГМО они должны регистрировать корма, они берут, фальсифицируют продукцию, то есть незарегистрированные корма поставляют», — цитирует Данкверта ТАСС.

По его словам, позднее будет рассмотрен вопрос о полном запрете импорта кормов из ЕС или из отдельных стран.

Как сообщалось ранее, временные ограничения на импорт кормов из Германии, Дании, Голландии, Финляндии и Франции из-за ГМО были введены 20 мая. К такому выводу пришли специалисты, проверившие продукцию в ходе лабораторных испытаний.

Выявлено наличие ГМО в кормах и кормовых добавках, при этом в документах информацию о ГМО производитель не указывал.