Ярославль, 23 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Ярославским предприятиям, которые окажут финансовую помощь «Шиннику», снизят сумму налога на имущество. Соответствующий законопроект внесен в Ярославскую областную Думу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

фото сайта shinnik.com

Законодательная инициатива, автором которой выступил губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, предлагает предоставить право уменьшить в 2016 году сумму налога на имущество организациям, которые осуществляют финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов, учредителями которых является регион. При этом клубы должны участвовать в розыгрыше Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги или в Первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги. Из таковых спортивных организаций в Ярославской области имеется только футбольный клуб «Шинник».

Сумма налога для организаций-спонсоров будет уменьшена соответственно их взносу в благосостояние «Шинника», но при этом в пределах объемов, предусмотренных целевой госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2014 — 2020 годы.

«Законопроект разработан в целях поддержки развития профессионального спорта в Ярославской области, обеспечения качественной подготовки спортсменов и создания благоприятных условий для достижения высоких результатов», — отмечается в пояснительной записке к законодательной инициативе, опубликованной на сайте Ярославской областной думы.

«Эта мера, конечно, от бессилия, но сейчас надо делать все возможное для спасения «Шинника». Думаю, что если этот законопроект вносится, то какие-то договоренности с предприятиями уже достигнуты. Вероятно, это будет 1−2 крупных организации, которые возьмут на себя существенную долю финансовой нагрузки. Кивая на кризис, можно все сократить и ликвидировать. Но в 90-е годы прошлого века кризис был еще тяжелее, и при этом мы как-то умудрились сохранить детский спорт — на чистом энтузиазме. А сейчас мэрия его уничтожает», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

В поддержку законопроекта высказался и оппозиционный депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

«Шинник» надо поддерживать в любом случае, и я считаю законопроект губернатора продуманным, правильным, определяющим системность этого процесса. Возможно, такая схема финансирования будет действовать на постоянной основе — как это происходит во множестве субъектов РФ. Кроме того, мы не должны забывать, что в состав клуба входит региональный Центр подготовки юных футболистов, и таких центров всего 6 в России. При такой конфигурации мы можем попасть и в федеральную программу развития футбола, которую министр спорта Мутко обсуждал с Президентом России 15 декабря 2015 года и которая должна быть реализована. Не думаю, что утверждение законопроекта пройдет без боев в зале заседаний думы, но надеюсь на понимание коллег, которые должны это предложение поддержать», — сказал Сергей Балабаев.