Кострома, 23 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Костромской области на ремонт и подготовку загородных лагерей отдыха и оздоровления детей в летний период из областного бюджета выделено 19,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на департамент по труду и социальной защите населения Костромской области.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В летнем лагере

В 2016 году в областных загородных лагерях отдыха и оздоровления детей «Синие дали», «Строитель», «им. Ю. Беленогова» и «Красная горка» планируется принять более трех тысяч детей. Из них 1204 ребенка находятся в трудной жизненной ситуации, а 930 детей примут участие в профильных сменах.

На ремонтные и подготовительные работы в областных детских загородных лагерях из областного бюджета выделено 19,2 млн рублей — на 22% больше, чем в 2015 году. На эти средства ремонтируют спальные комнаты, пищеблоки, медицинские блоки, душевые, туалеты, складские помещения, административные здания, скважины, котельные, напольные покрытия, кровли, отопление, водопроводы и канализацию, меняют окна, красят корпуса.

Для решения вопросов, возникающих у костромичей о порядке и условиях получения путевок в учреждения, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, с 1 марта работают телефоны «горячей линии». Первая смена в летних лагерях начнется 25 мая.