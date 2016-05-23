Москва, 23 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Учеников и сотрудников одной из школ на юго-востоке столицы экстренно вывели из-здания после того, как неизвестный позвонил в учебное заведения и сообщил о находящемся там взрывном устройстве, сообщает 23 мая Life.ru.

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Речь идет о школе №1229, находящейся в Верхнем Золоторожском переулке в районе Лефортово. Школьников и педагогов эвакуировали на школьный стадион. На место прибыли сотрудники экстренных служб города, в том числе саперы и кинологи.

В школе, согласно данным официального сайта, учатся свыше 400 детей, педагогический коллектив насчитывает более 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая этого года из 11-этажного здания Арбитражного суда Москвы, расположенного на Большой Тульской улице, экстренно вывели посетителей и сотрудников после сообщения об угрозе взрыва. Проверка здания полицией заняла несколько часов.