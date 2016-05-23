Ярославль, 23 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославской области подведены итоги праймериз, прошедших в регионе 22 мая. Победителями предварительного внутрипартийного голосования стали Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова.

фото со страницы Александра Грибова в Facebook Предвыборный плакат Александра Грибова

Первая женщина-космонавт, возглавившая федеральный список «Единой России» в Ярославской области, набрала более 65% голосов (44 146). Также в тройку лидеров-списочников вошли Павел Исаев (27,14%) и Евгений Сдвижков (16,02%).

По 195 «ростовскому» округу победу одержал секретарь регионального отделения «Единой России», член Генерального совета Партии Илья Осипов (57,44%). Второе место у экс-прокурора Рыбинска Николая Брядового (13,91%). По этому округу за голоса избирателей боролись сразу 12 участников предварительного голосования.

По 194 избирательному округу из десяти кандидатов предпочтение населения отдано Александру Грибову (75,27%), на втором месте Павел Зарубин (23,38%), на третьем — Василий Бобков (7,76%).