Махачкала, 23 мая, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Во время предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) «Единой России» в Дагестане на избирательные участки пришли 95% избирателей от предполагаемого числа. Всего были изготовлены бюллетени для 15% общего количества жителей региона, которые обладают избирательным правом, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе регионального отделения партии. Итоговый результат будет опубликован 25 мая, в настоящее время идет подсчет.

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Между тем местные СМИ уже сообщают об использовании административного ресурса и о нарушениях в ходе праймериз. Так, по данным газеты «Черновик», практически на все участки пришли преимущественно работники бюджетной сферы, в основном учителя.

А в социальных сетях, по данным издания, появились жалобы на то, что руководство в муниципалитетах мобилизует преподавательские составы школ и прочих учреждений в обязательном порядке явиться на счетные участки. Газета также сообщила о нарушениях в ходе самой процедуры проведения праймериз. Так, появилась информация о том, что на отдельных участках происходили массовые забросы бюллетеней и прочие нарушения.

В пресс-службе партии заявили, что все прошло «в штатном режиме» и нарушений выявлено не было.

Отметим, в Дагестане во внутрипартийном голосования «Единой России» для выдвижения в Госдуму участвуют 40 кандидатов. Трое из подавших документы — экс-спикер Народного собрания Дагестана Магомед-Султан Магомедов, предприниматель Игорь Исаев и застройщик Мурад Бургуев — выбыли из списка.