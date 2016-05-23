Чебоксары, 23 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии проводятся доследственные проверки по фактам гибели двоих мужчин, которые попытались самостоятельно выбраться из окон своих квартир — один из них использовал верёвку, другой — электрокабель. Оба разбились насмерть, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

BarnImages Запертая дверь

ЧП произошлb в Чебоксарах 20 и 21 мая. Погибли 71-летний и 59-летний мужчина. Как следует из материалов проверок, мужчины в последнее время злоупотребляли спиртными напитками, и жёны заперли их дома, уехав на дачу или в деревню. По предварительной версии следствия, в первом случае пенсионер попытался спуститься с третьего этажа при помощи веревки, однако сорвался и от полученных травм скончался. Во втором случае мужчина решил спуститься из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, при помощи электрического кабеля, однако тоже сорвался и скончался из-за полученных при падении травм.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осмотрены места ЧП, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Отметим, по данным опроса Чувашстата, в республике около 2% респондентов в возрасте 15 лет и более заявили, что употребляют алкоголь каждый день, 6,6% — несколько раз в неделю и 10,1% — один раз в неделю. При этом в сельской местности больше доля употребляющих алкоголь каждый день и несколько раз в неделю (3,4% и 8% соответственно). Женщины в основном употребляют спиртные напитки по праздникам.

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