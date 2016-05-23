Анкара, 23 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Советник президента Турции Йигит Булут в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что Анкара может приостановить действие всех соглашений с Евросоюзом, если политика двойных стандартов со стороны ЕС будет продолжена, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Турецкий гамбит

По его словам, могут быть приостановлены все соглашения, включая касающиеся Таможенного союза. Турция вступила в Таможенный союз в 1996 году, в настоящее время Анкара пытается пересмотреть условия своего членства.

По какому конкретно вопросу ЕС, по мнению Анкары, применяет к Турции политику двойных стандартов, Булут не уточнил. Напомним, ключевые переговоры идут сейчас между Турцией и ЕС по вопросам Таможенного союза и сделки по условиям приема мигрантов, в рамках которой может быть ускорено введение безвизового режима для граждан Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между ЕС и Турцией, подписанное в марте 2016 года, имело своей целью сократить поток мигрантов и беженцев, направляющихся в ЕС через Эгейское море. В рамках договора Турция должна была пресекать поток нелегалов, направляющихся по морю в ЕС, а также забирать тех, кто уже достиг территории Греции, обратно.

Взамен Анкара получила финансовую помощь, а также возможность получения безвизового режима со странами ЕС и возобновление переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.