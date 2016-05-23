Воронеж, 23 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В Воронежской области в суд передано громкое уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «КДМ-опт» — он и его знакомый обвиняются в хищении у государства 38 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

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Речь идет о строительстве производственных цехов компании в городе Семилуки — работы велись с января 2011 года по апрель 2012 года, общая сумма затрат на реализацию проекта составила около 42 млн рублей.

По версии следствия, руководитель компании представил в налоговую службу уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также фиктивные документы, которые свидетельствовали о выполнении строительных работ другим подрядчиком. В соответствии с документами, стоимость строительных работ составила 195 млн рублей — в несколько раз выше реальной. На основании этих документов компанией было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации более 29 миллионов рублей. Эти же документы, по данным следствия, обвиняемый направил и в департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области, получив субсидии в сумме более 9 млн рублей.

В СКР подчеркнули, что обвиняемые вину не признали, более того — оказывали следствию противодействие.

Однако в итоге дело — а это 40 томов — передано в суд. На имущество обвиняемого наложен арест, на общею сумму в 30 млн рублей. «Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Федоров.