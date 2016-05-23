Москва, 23 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с декабря 2015 года по 13 мая 2016 года провела свыше 1700 внеплановых проверок по реализации гражданам России туров в Турцию. По результатам проверок вынесено более 160 определений о возбуждении административных дел, составлено 240 протоколов об административных правонарушениях, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Специалистами продолжает контролироваться возможность предложений туристских поездок в Турецкую Республику на сайтах туристических фирм в интернете.

Вопрос остается на контроле Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, МИД России и Ростуризм настоятельно советуют российским гражданам не посещать Турецкую Республику в целях безопасности. Напомним, отношения с Турцией резко обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией. Погибли два российских военнослужащих.