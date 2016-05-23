Ярославль, 23 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Ярославской области 2000 человек обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

фото сайта fishingplanet.ru

В ведомстве пояснили, что количество пострадавших от укусов клещей возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза.

По результатам лабораторных исследований снятых с ярославцев клещей выяснилось, что большинство их заражено бореллиозом — 22,7%, эрлихиями — 2,1%, зараженность энцефалитом составила 0,67%, анаплазмой — 0,13%.

Роспотребнадзор отмечает, что в Ярославской области проведены противоклещевые обработки мест массового отдыха и пребывания населения общей площадью 1869 га. Специалисты ведут еженедельный мониторинг ситуации.