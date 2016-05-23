Чехов, Московская область, 23 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Разобраться с полигоном ТБО «Кулаковский», мучающим запахами жителей подмосковного Чехова, власти Подмосковья обещают после 2018 года. Они также отмечают, что все обещания, данные гражданам должны исполнены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Московской области.

narodsovet.org ТБО «Кулаковский»

Проект дорожной карты закрытия полигона ТБО «Кулаковский» предполагает несколько этапов. Так, до конца 2016 года на территории пройдут работы по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Также будет принята инвестиционная программа по закрытию и рекультивации полигона. К августу 2018 года будет заключен госконтракт на его рекультивацию

По словам генерального директора компании «ПромЭкоТех», эксплуатирующей полигон, Дмитрия Макарова, на полигоне проходит завоз грунтов для пересыпки и обваловки склонов в объеме около 20 тысяч тонн в месяц. Также идут работы по возведению ограждения вокруг полигона и асфальтированию подъездных путей. Установлена круглосуточная система видеофиксации.

Министр экологии Александр Коган, в свою очередь, заявил, что все обещания, которые давались жителям Чеховского района, должны быть выполнены.

На сегодняшний день главной проблемой стала необходимость перенаправления потоков мусора на другие полигоны, которая увеличивает себестоимость перевозок и, соответственно, может вылиться в дополнительную материальную нагрузку для жителей района.

«На сегодняшний день нужно рассматривать перенаправление потоков, но это более дорогой тариф, поэтому надо провести работу с жителями по поводу стоимости вывоза мусора. Мы реально понимаем, что надо проводить работу с главами Климовска, Подольска, Ленинского района, чтобы их мусор перенаправить. На юге есть еще три полигона, но главное — развивать перерабатывающие мощности», — пояснил ранее Коган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители прилегающих к полигону населенных пунктов в неоднократно жаловались на неприятный запах и дым от возгораний полигона, а также на его «разрастание». По их мнению, оставлять полигон в нынешнем состоянии нельзя, это грозит серьезным ухудшением экологической ситуации.