Москва, 23 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В течение трех дней, с 11 по 13 июня, здания на Тверской, Новом Арбате и проспекте Мира получат праздничную подсветку, посвященную Дню России, сообщает 23 мая портал столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Красная площадь

Всего в разные цвета окрасятся фасады 71 здания. Так, на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате жители и гости Москвы смогут увидеть видеоряд длиной 3 минуты: изображение карты России сменит двуглавый орел, а затем развивающийся государственный флаг.

В цвета российского флага окрасится в вечернее время фасад Музея современного искусства на Тверской улице и еще 5 домов на Новом Арбате. Остальные здания на Тверской и проспекте Мира будут подсвечены в изменяющемся режиме — цвет иллюминации будет переходить от красного к фиолетовому.

Государственный праздник День России отмечается в стране 12 июня с 1992 года. Первоначально он носил название Дня принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В 1998 году президент России Борис Ельцин предложил назвать праздник «Днем России». В 2002 году такое название было присвоено официально.