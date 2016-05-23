Таллин, 23 мая, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Большинство ведущих политиков парламента Эстонии активно задействовано на влиятельных политических площадках Европы для создания антироссийского информационного поля, продления санкций против РФ и одновременно пропаганды НАТО и принципов «атлантической солидарности». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на расписание рабочих поездок эстонских парламентариев на нынешней неделе. Отмечается, что подобные «недели» в расписании эстонских топ-политиков выпадают постоянно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Формат

Так, 23−24 мая в Люксембурге проходит встреча спикеров (председателей) парламентов стран — членов Европейского союза. Спикер парламента Эстонии, член Социал-демократической партии Эйки Нестор намерен в своей речи поднять вопрос о важности сохранения безопасности стран ЕС и необходимости выступать с единых позиций по важным международным вопросам, в том числе по теме «агрессивного поведения России».

23 мая в Риге (Латвия) проходит встреча председателей комиссий по делам Европейского союза, прибалтийских государств и Польши. Эстонию представляет глава комиссии, член правящей праволиберальной Реформистской партии Калле Паллинг. Отдельные темы обсуждения — «информационная война России» и «негативное влияние будущего газопровода «Северный поток — 2» на энергетическую независимость Евросоюза».

23−25 мая в Дании проходит заседание комиссий по государственной обороне Прибалтики и стран Северной Европы — от Эстонии заявлены председатель комиссии, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсон», а также два члена комиссии, Антс Лаанеотс и Оудекки Лооне. Михкельсон выступает с оценкой «агрессивной политики России» и оборонных возможностей стран региона Балтийского моря. России целиком посвящена вторая часть заседания.

23−24 мая в Париже находится с официальным визитом комиссия по иностранным делам парламента Эстонии во главе с ее председателем, членом Социал-демократической партии Свеном Миксером. Комиссия встречается со своими французскими коллегами. Заявлены основные темы общения — Саммит НАТО в Варшаве, проблема безопасности в Европе. Свен Миксер сообщил, что намерен сообщить французским парламентариям об «агрессивном поведении России» и важности единой солидарности союзников перед лицом внешних угроз. Миксер будет настаивать на продлении санкций против России как эффективного средства воздействия.

27 мая в Таллине пройдет выездное заседание постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эстония принимает заседание на правах председателя Совета Европы на ближайшие полгода. Отдельным вопросом заседания принимающая сторона назвала «Острую необходимость принять меры для предотвращения нарушения прав человека во время проведения мирных протестов». Напомним, что делегация России не участвует в таллинском заседании ПАСЕ после лишения ее права голоса и права голосовать.