Москва, 23 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В ходе запланированного на конец мая визита в Грецию президент РФ Владимир Путин обсудит с греческой стороной реализацию совместных проектов в транспортной и энергетической сферах. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Robin from England Греция. Почётный караул

«Состоятся встречи с президентом Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом. Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта», — говорится в сообщении.

Особое внимание стороны намерены уделить культурно-гуманитарному сотрудничеству, «в том числе с учетом проведения стартовавших в январе 2016 года перекрестных Годов России и Греции, а также в контексте празднования в 2016 году тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон».

Помимо этого, предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а «по итогам визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов».

Напомним, о визите Владимира Путина в Грецию, запланированного на 27−28 мая, стало известно в середине мая 2016 года. В последний раз глава государства посещал еврозону в конце ноября 2015 года — тогда он принял участие в конференции ООН по климату, которая состоялась в Париже. При этом с начала 2016 года Путин выехал за пределы страны лишь однажды — в конце февраля он посетил Белоруссию.