Москва, 23 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. После выхода России из рецессии на высокие темпы экономического роста рассчитывать не стоит. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 мая вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя прогнозы МЭР о невозможности обеспечения экономического роста в РФ даже при приемлемых ценах на нефть.

U.S. Navy photo Затяжной прыжок

«Это обусловлено как неблагоприятной демографической ситуацией, так и институциональными ограничениями. И на этот счет обольщаться не стоит. Благоприятное время, когда был обилен приток нефтедолларов, было упущено. Суровая реальность заставляет обратиться к структурным реформам, которые долгое время откладывались в долгий ящик», — пояснил он.

Эксперт выразил надежду, что экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сможет начать болезненные реформы. «Прежний министр финансов Алексея Кудрин был назначен руководителем соответствующей рабочей группы экономического совета при президенте РФ. Остается надеяться, что у него появится такая же поддержка, какая была у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в начале «расчистки» банковского сектора, и он справится с возложенными на него задачами — сформулировать и дать ход болезненным, но полезным преобразованиям», — сказал Вернер.

При этом результаты реформ не проявятся сразу, отметил эксперт. «По меткому наблюдению Кудрина, стоит подготовиться к «затяжному прыжку». Но иначе нас ждет долгие годы крайне низких темпов роста — по оценкам МВФ и инерционному сценарию Минэкономразвития, они не превысят 1,5% в год», — констатировал он.

Альтернатива идеям Кудрина, высказанная помощником президента РФ Сергеем Глазьевым, чревата усугублением проблем в экономике, подчеркнул Вернер. «Экономисты предлагают ЦБ по сути печатать рубли (порядка 1,5 трлн руб. в год) для кредитования приоритетных отраслей по льготным ставкам. Рецепт выглядит простым и работоспособным, но чреват усугублением проблем в экономике. Госуправление в СССР закончилось крахом, в Японии, где применялись схожие принципы, это привело к «потерянному десятилетию», которое растянулось на следующие десять лет, над Китаем после феноменальных темпов роста нависла угроза «жесткой посадки», — такие примеры привел эксперт.

При этом Вернер выразил сомнения в том, что существующие в России институты развития могут оказать серьезную поддержку экономическим реформам. «В России уже есть институты развития — Внешэкономбанк, Роснано и другие, эффективность которых вызывает больше нареканий, чем позитивных откликов», — пояснил он.

25 мая на заседании президиума Экономического совета при президенте РФ будут обсуждаться различные сценарии экономического развития России. Президент РФ будет выбирать между двумя сценариями — бюджетного стимулирования, которое подразумевает оказание господдержки отдельным отраслям экономики, и бюджетной консолидацией, которая подразумевает ограничение госрасходов вместе с проведением реформ. Первый подход отстаивает помощник президента РФ Сергей Глазьев, второй — руководитель рабочей группы экономического совета при президенте Алексей Кудрин. В подготовленных к заседанию экономического совета материалах МЭР говорится о том, что Россия не сможет достичь высоких темпов роста экономики даже при увеличении цены нефти выше 50 долларов за баррель.