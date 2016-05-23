Новотроицк, Оренбургская область, 23 мая, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области таможенники уличили местную фирму в незаконном выводе крупной суммы денег за рубеж. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 23 мая пресс-секретарь Оренбургской таможни Ирина Старостина, при проверке соблюдения валютного законодательства Российской Федерации установлено, что в 2014 году между фирмой, зарегистрированной в городе Новотроицке и компанией, зарегистрированной Стамбуле были заключены два договора на поставку товаров из Турции.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР В Турцию? В тюрьму?

«В рамках исполнения этих контрактов новотроицкая фирма перечислила контрагенту более 2,75 млн долларов (156 млн рублей). Однако в адрес российской компании товар от турецкой фирмы в пределах установленных контрактами сроков исполнения обязательств не поступил, какие-либо меры по возврату перечисленных нерезиденту Российской Федерации денежных средств не предпринимались», — отметила представитель таможни.

Согласно ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности российские компании обязаны в сроки, предусмотренные заключенными договорами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств за не ввезённые на территорию страны товары.

В отношении руководителя российской компании Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств… в особо крупном размере».

Стоит отметить, что неделю назад (18 мая) прокуратура Оренбургской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Московской области и передаче материалов в суд. По версии следствия, через фирму, созданную в Оренбуржье, за границу по подложным документам выведено 67 млн долларов.