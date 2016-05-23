Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по обращению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко о клипе группы «Ленинград». Парламентарий усмотрел в этом клипе пропаганду алкоголизма и другие нарушения закона.

youtube.com/user/shnur0k. Клип на песню группы Ленинград «В Питере — пить». реж Анна Пармас. 2016. Россия

«Сообщаю, что по вашему обращению, поступившему 12.05.2016, о проверке содержания видеоклипа С. Шнурова и группы «Ленинград» на предмет соответствия действующему законодательству и по другим вопросам прокуратурой города организована проверка, о результатах которой вам будет сообщено дополнительно, — написал в ответе депутату заместитель прокурора города Александр Чубыкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко были направлены два схожих письма с просьбой проверить упомянутый видеоклип на предмет пропаганды употребления алкоголя. Под одним из писем подписались представители нескольких общественных организаций города, второе было отправлено лично депутатом-единороссом Евгением Марченко.

«Мы считаем, что этот клип позорит наш город. То, что он вышел в канун праздника Светлой Пасхи, — это плевок в лицо всем верующим. А то, что он вышел накануне празднования 9 мая — оскорбление всех ветеранов. Мы считаем, что такого рода безнравственное произведение не должно быть доступным для граждан нашей страны», — говорится в обращении прокурору Петербурга.

Сергея Литвиненко просили проверить содержание видеоклипа группы «Ленинград» на предмет нарушения российского законодательства и, в случае необходимости, запретить его трансляцию в СМИ и в сети, а также «привлечь виновных лиц к ответственности».

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Видеоклип был размещен в сети 30 апреля и на данный момент собрал уже почти 10 млн просмотров. В сюжете клипа рассказывается о нескольких жителях Петербурга — менеджере, сотруднике ГИБДД, таксисте, экскурсоводе — которые, бросив работу, употребляют спиртное, чтобы снять стресс.