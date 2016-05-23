Ставрополь, 23 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за выпускными экзаменами и итоговыми аттестациями будут следить более 3 тыс. наблюдателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобразования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа. Экзамены

В крае организовано 100% онлайн-видеонаблюдение в пунктах проведения единого государственного экзамена.

В Ставропольском крае государственная итоговая аттестация стартует с 26 мая. Всего ЕГЭ в регионе в 2016 году сдадут 12 874 человека — на 64 больше, чем в 2015. Из них 11,6 тысячи человек — выпускники нынешнего года.

Министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра обратил внимание, что экзамены должны пройти объективно и максимально прозрачно. На особом контроле — сдача экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья. Их 728 человек.

На совещании в министерстве прозвучало, что регион готов к проведению итоговой аттестации. Все участники экзаменов прошли подготовку на краевом и муниципальном уровнях специалистами министерства, Рособрнадзора, Ставропольского краевого института развития образования.

Отметим, что 19 мая на ежегодном отчете перед депутатами губернатор Ставрополья сделал особый упор на том, что задача образования — дать качественные знания. Он поручил Минобразования края проводить ежегодный подробный отчет по итогам каждой кампании ЕГЭ. С анализом динамики успеваемости и причин ее изменения, предложениями по улучшению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году новшества при проведении ЕГЭ ожидаются в экзаменационных материалах по ряду предметов: в них будет исключена тестовая часть. Также будут использоваться и новые технологии для получения максимально объективных результатов ЕГЭ — такие, как распечатка экзаменационных материалов непосредственно в местах проведения ЕГЭ и осуществление там же сканирования готовых работ.