Красноярск, 23 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В карьере «Восточный» (Северо-Енисейский район, Красноярский край), в котором сегодня, 23 мая, произошло обрушение стены, приостановлены работы. Шахтёров, оказавшихся заблокированными на глубине 300−500 метров, эвакуируют. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

DariuszSankowski Шахта

«Диспетчерская служба вовремя заметила происшествие, приостановила движение в карьере, благодаря чему никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в карьере из-за завала пострадала дорога. Люди поднимаются на поверхность при помощи спасительного оборудования.

«Эвакуацию персонала планируется завершить в течение рабочего дня», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обвала стены в карьере «Восточный» были заблокированы 154 человека. Никто из рабочих не пострадал техника также осталась цела.