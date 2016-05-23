Москва, 23 мая, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит с визитом Грецию 27−28 мая. Об этом 23 мая заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Состоится визит президента в Грецию 27−28 мая. Программа прорабатывается», — сказал Ушаков.

При этом Ушаков отметил, что на данный момент неизвестно, посетит ли Путин Афон, поскольку «программа прорабатывается».

Напомним, о визите Владимира Путина в Грецию стало известно в середине мая 2016 года. В последний раз глава государства посещал еврозону в конце ноября 2015 года — тогда он принял участие в конференции ООН по климату, которая состоялась в Париже. При этом с начала 2016 года Путин выехал за пределы страны лишь однажды — в конце февраля он посетил Белоруссию.