Архангельск, 23 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Архангельской области остро стоит вопрос, связанный с импортозамещением лекарственных препаратов. Из 600 наименований жизненно важных лекарственных препаратов заменить российскими можно лишь 280 наименований. К тому же потребители настолько привыкли к импортным лекарствам, что перейти на отечественные препараты особо не спешат. Об этом на круглом столе заявила и.о.начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Архангельской области Марина Бондаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее информации, снижение цен на лекарства возможно только путем импортозамещения. «В этой связи возникает дилемма: население в своем потреблении уже давно привыкло ориентироваться на импортные препараты. Бытует мнение, что импортные препараты гораздо лучше и эффективней отечественных. Если оценить товарооборот любой фармацевтической компании, то он точно будет не в пользу отечественных препаратов. Они могут взять только количеством и стоимостью. Они дешевле. Вопрос импортозамещения в регионе достаточно острый. Отечественный фармацевтический рынок развивается. Есть надежда на то, что отечественная продукция будет качественная и доступная по цене. Политика правительства региона в этом направлении нацелена и работает на доступность лекарственных препаратов», — сказала Марина Бондаренко.

В этом вопросе ее поддержали и представители фармацевтического рынка. Так, препараты-дженерики помогают не так хорошо, как импортные оригиналы. К тому же отечественная фармацевтика пока не способна обеспечить весь требуемый объём лекарств. В этой связи на российский рынок могут также выйти «начавшие почти с нуля» производители из Белоруссии и Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Архангельской области продолжится рост цен на лекарственные препараты. Ориентировочно лекарства подорожают еще на 10%. На фоне этого фармацевтический рынок региона, который на протяжении последних пяти лет рос, просто обрушится.