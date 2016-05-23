Чебоксары, 23 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Порецком районе Чувашии обнаружено тело священнослужителя, который пропал в декабре 2015 года. По данному факту продолжается расследование уголовного дела об убийстве, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Александр Борисов. Кладбище. Фрагмент. 1898

36-летний настоятель храма шумерлинского села Русские Алгаши пропал 26 декабря 2015 года: известно, что он ушел из своего дома в деревне Шадриха Порецкого района, с тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Его тело было обнаружено 22 мая в пруду местного рыбного хозяйства, расположенного в нескольких километрах от деревни Шадриха.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, телесных повреждений и других травм, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти священнослужителя, не обнаружено. В настоящее время проведение экспертизы продолжается, назначено гистологическое исследование.

«Пруд, в котором было обнаружено тело священника, ежегодно в апреле наполняется для разведения рыб, осенью вода спускается. В декабре, когда пропал священнослужитель, воды в пруду не было», — сказал Олег Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Чувашию потрясло убийство двух священников, причём второго священнослужителя убили менее, чем через две недели, и с особой жестокостью: эксперты насчитали 34 ножевых ранения. Тогда были убиты настоятель храма в селе Янтиково Яльчикского района священник Анатолий Сорокин и иеромонах прихода православной церкви Михаила Архангела в селе Артеменкино отец Вадим. Один из убийц был признан психически невменяемым, другой был ранее судим. Еще одна трагедия едва не произошла в 2012 году в Ибресинском районе: тогда своего дядю-священника попытался убить 16-летний племянник, которого признали психически нездоровым.