Боевики нанесли ракетные удары по городу Джабла
Дамаск, 23 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Исламисты нанесли ракетный удар по городу Джабла, расположенному в сирийской провинции Латакия, в результате чего погибло несколько человек, сообщает агентство SANА.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ИГ
Город Джабла, находящийся на средиземногоморском побережье Сирии, стал 23 мая целью четырех терактов, в результате которых погибло по меньшей мере 45 человек.
Двойной теракт сотряс город утром 23 мая, затем взрыв произошел в одной из больниц города, где, по всей видимости, себя подорвал террорист-смертник.