Дамаск, 23 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Исламисты нанесли ракетный удар по городу Джабла, расположенному в сирийской провинции Латакия, в результате чего погибло несколько человек, сообщает агентство SANА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

Город Джабла, находящийся на средиземногоморском побережье Сирии, стал 23 мая целью четырех терактов, в результате которых погибло по меньшей мере 45 человек.

Двойной теракт сотряс город утром 23 мая, затем взрыв произошел в одной из больниц города, где, по всей видимости, себя подорвал террорист-смертник.