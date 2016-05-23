Москва, 23 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Объявления с закрепленными на обратной стороне бритвенными лезвиями расклеивают неизвестные лица в подъездах жилых домов на юго-западе Москвы. При этом листки бумаги раскрашены в цвета государственного флага Украины, сообщает 23 мая Life.ru.

Andshel Лезвие

В настоящее время известно о 12 случаях обнаружения опасных листовок, речь идет, как минимум, о двух районах — Чертаново (ЮАО) и Ясенево (ЮЗАО). При этом три человека поранились о лезвия, все они являются работниками коммунальных служб, в чью обязанность входит уборка в жилых домах.

Управляющим компаниям рекомендовано сообщить всем работникам об инцидентах и предупредить об осторожном обращении с объявлениями. К установлению личностей злоумышленников приступили сотрудники полиции и представители спецслужб города.