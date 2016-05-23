Красноярск, 23 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Погребение в Красноярске обходится, как правило, в 13−14 тыс. рублей, сообщил ИА REGNUM источник из числа работников Шинного кладбища. В эту цифру входит полный объем услуг, включая предоставление места, гроб, доставка, захоронение и оформление надгробия. Причем 6 тыс. рублей можно впоследствии возвратить через органы соцзащиты.

Цитата из к/ф «Гамлет». Реж. Григорий Козинцев. 1964. СССР На кладбище

Согласно информации на официальном сайте красноярского муниципального предприятия «Ритуальные услуги», прием заказа на организацию похорон на дому стоит 796 рублей, изготовление взрослого гроба (без обивки) — 1,1 тыс. рублей, изготовление могилы на плановом участке — 2,5 тыс. рублей, а изготовление негабаритной могилы в стесненных условиях — 4,4 тыс. рублей, доставка гроба и других предметов для захоронения автомобилем УАЗ — 574 рубля, автокатафалком «Линкольн» — 3,5 тыс. рублей. Прокат и оформление поминального зала вместимостью до 25 человек — 2,7 тыс. рублей, зал вместимостью свыше 25 человек в выходные и праздничные дни — около 5 тыс. рублей.

Помощник по связям со СМИ департамента городского хозяйства администрации Красноярска Ольга Дегтярева рассказала ИА REGNUM, что на сегодняшний день на балансе муниципалитета числится восемь общественных кладбищ (Бадалыкское, Шинников, Николаевское, Троицкое, Коркинское, Базайское, Злобинское, Торгашинское) и два вероисповедальных — еврейское и магометанское.

«Основные захоронения осуществляются на территории кладбища Шинное. Вместе с тем, ни одно кладбище города Красноярска не является закрытым. На всех городских погостах возможно использование территории для семейных и родовых подхоронений», — подчеркнула она.

Таким образом, новые захоронения осуществляются только на Шинном кладбище на правом берегу Енисея. Территория Шинного кладбища составляет около 60 гектаров, и ежегодно в его пределах проводится до 3 тыс. погребений.

Самое большое кладбище Красноярска — Бадалык — является одновременно и одним из крупнейших в России. Его территория превышает 300 гектаров, но с 2013 года кладбище считается закрытым. На сегодняшний день на нем возможны только семейно-родственные захоронения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске объявлен тендер на строительство двух крупных ритуальных комплексов для оказания похоронных услуг и торговли ритуальными товарами на двух крупных кладбищах. Предполагается, что в ритуальных комплексах будут оказываться услуги, которые на данный момент сконцентрированы на придорожной территории у подъездов к кладбищам

Однако неофициальные источники утверждают, что выделенная под строительство комплексов территория может в результате «втихомолку» использоваться для организации захоронений.

В беседе с ИА REGNUM предприниматель в сфере похоронного бизнеса Евгений Васин рассказал, что на сегодняшний день расширяется только Шинное кладбище, но также высказал предположение, что со временем будет снят запрет и с новых захоронений на кладбище Бадалык. «Думаю, что со временем его снова будут расширять», — сказал он. Он также сообщил, что, несмотря на давно озвученные планы по строительству крематория, в Красноярске до сих пор нет такой услуги, и с этой целью приходится доставлять «груз 200» в Новосибирск.

По словам Дегтяревой, в 2016 году на содержание кладбищ предусмотрено 17 млн рублей, сюда входят уборка территории мест общего пользования, вывоз мусора, скос травы, регулярное наполнение емкостей для воды, санитарная очистка туалетов, спил деревьев, ремонт ограждений и т. д.

Она сообщила, что участки для осуществления захоронений предоставляются безвозмездно на основании заявлений граждан. «При этом лица, осуществляющие погребение свободны в выборе организаций, осуществляющих подготовку могил к захоронению на возмездной основе, в том числе с оказанием различных услуг по подготовке таких мест захоронения», — сказала она.