Саратов, 23 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Саратовской области на территории национального парка «Хвалынский» поставлены приоритетные задача развития экотуризма в регионах ПФО. Экологический туризм — одна из наиболее эффективных форм туристской деятельности, которая ориентирована на посещение экологически благоприятной среды. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, возглавивший круглый стол в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2016», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.pfo.ru Полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич на «Туриаде-2016» в Хвалынском районе Саратовской области

Круглый стол состоялся на территории национального парка «Хвалынский». До начала мероприятия Михаил Бабич осмотрел экспозиции парка: выставочные залы, посвященные растительному и животному миру, экологии и научным исследованиям. Он посетил в Хвалынском районе Иоанновский женский монастырь в поселке Алексеевка и ознакомился с благоустройством и территорией храмового комплекса. Полпред встретился с настоятельницей монастыря — монахиней Еликонидой, которая рассказала об истории и миссионерской и просветительской деятельности православной обители. Он также посетил в городе Хвалынске Крестовоздвиженский храм, где ознакомился с его историей и убранством, отмечает аппарат полпреда.

Открывая круглый стол, Михаил Бабич отметил актуальность темы в связи с тем, что указом президента России 2017 год в стране объявлен Годом экологии. По его словам, выполняется целый ряд взаимосвязанных задач: воспитание у граждан, прежде всего подрастающего поколения, любви к родной природе и родному краю, формирование навыков правильного поведения в естественных природных условиях, направленных на их сбережение, популяризация уникальных природных объектов нашей страны.

В Приволжском федеральном округе действуют 26 охраняемых национальных парков и заповедников, которые проводят большую работу по сохранению природного многообразия регионов, научную и туристическую деятельность. Кроме того, на территории округа расположены 109 природных заказников регионального значения. Одной из важных государственных задач полпред президента назвал интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу социально-экономического развития регионов. Основной формой такой деятельности является развитие экологического туризма.

Михаил Бабич сообщил о практических результатах круглых столов, состоявшихся в рамках «Туриады» в прошлые годы. В частности, на основе принятых решений были утверждены новые СанПИНы в сфере походного туризма. Они позволили существенно снизить изначально завышенные требования к организации походов, в результате чего количество туристических походов в последние два года значительно выросло. Так, в ПФО в 2015 году число турпоходов увеличилось на 13%, а их участников на 23%. Также на основе принятых ранее на круглом столе рекомендаций Министерством спорта России восстановлен порядок присуждения звания «мастер спорта» и разряда «кандидат в мастера спорта» за туристские походы.

На совещании были обсуждены актуальные вопросы развития экотуризма в регионах ПФО, подготовки и сертификации специалистов в данной сфере, организации взаимодействия государственных и общественных учреждений в интересах развития экологического туризма. Также были рассмотрены вопросы проведения экологических конкурсов, образования экотуристических и экологических школ и кружков.

В нынешнем году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год. Соревнования проходили в трех основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции. В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, презентаций туристского потенциала регионов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни. Впервые в 2016 году соревнования по всем основным видам программы имели высшую 4 категорию сложности.

Выступая на церемонии закрытия лагеря, Михаил Бабич подчеркнул, что лучшие представители спортивного туризма выявляют на «Туриаде» сильнейших, но в этих соревнованиях традиционно нет проигравших: «В конечном итоге побеждает спорт, любовь к родному краю и дружба. Глядя на ваши радостные лица, ваше жизнелюбие и энтузиазм, я понимаю, что все это мы делаем не зря. Главный результат этих соревнований — это популяризация спортивного туризма, истории родного края, ваши отношения, которые сохранятся на долгие годы. И, конечно же, это ваша любовь к малой родине и России, как к нашему общему дому», — отметил полпред Президента России. Он также выразил благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву за организацию «Туриады».

В завершение мероприятия Михаил Бабич и Валерий Радаев наградили победителей и призёров «Туриады-2016». Третье место в общекомандном зачёте заняла команда Чувашии, второе место — сборная Саратовской области, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда из Башкирии.