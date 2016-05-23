Дамаск, 23 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Несколько человек погибло 23 мая в сирийском городе Тартус, расположенном на средиземноморском побережье страны, сообщает агентство SANA.

Ali kattoub Тартус. Сирия

Два взрыва прогремело поблизости от нового терминала автовокзала. Город Алеппо подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

Напомним, атаке со стороны террористов подвергся также город Джабла, в провинции Латакия, где правительственные войска Дамаска несколько раз отбивали наступление боевиков террористической группировки «Фронта ан-Нусры».