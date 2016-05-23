Краснодар, 23 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР На Кубани

В Краснодарском крае продолжается подсчет голосов на предварительных выборах кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва от «Единой России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии 23 мая. На вопрос о том, кто вышел в лидеры, секретарь регионального отделения политического объединения, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко имен называть не стал.

«На этот вопрос отвечать рано, подсчет голосов продолжается, и позиции участников могут меняться. Поэтому будет некорректно называть промежуточные результаты подсчета», — отметил Николай Гриценко.

Всего по краю свои голоса за понравившихся участников предварительного голосования отдали 12,08% избирателей, 22 мая на Кубани проголосовали 484 тысячи 762 жителя.

«Это соответствует нашим прогнозам и даже немного превышает их. Как уже говорилось, политическая активность кубанцев высока, интерес к предварительному голосованию проявили не только избиратели, по краю работали до 65 средств массовой информации. В пресс-центр при региональном отделении партии приезжали журналисты из наших краевых телеканалов, а также печатных и электронных изданий. Несмотря на выходной день, работа кипела», — добавил Гриценко.

По его словам, окончательные итоги будут подведены и предоставлены для публикации 25 мая.

Напомним, накануне в Краснодарском крае, как и в остальных регионах России, прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». Отдать свои голоса за кандидатов жители региона смогли на 540 счетных участков, которые работали весь день.

В открытом предварительном голосовании по определению кандидатов на предстоящие выборы депутатов Государственной думы РФ участвовали 79 человек. Это действующие депутаты, политические и общественные деятели, врачи, педагоги, спортсмены, учащиеся вузов.

Наиболее активно голосование проходило в Армавире, Отрадненском, Выселковском, Белореченском, Каневском, Лабинском районах.