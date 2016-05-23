Пекин, 23 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Власти провинции Юньнань сообщили о новом случае нападения дикого животного на местного жителя. Жертвой дикого слона стал 71-летний фермер.

pixabay.com Дикие слоны

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила следы животного. По неустановленным причинам многотонное животное затоптало местного жителя. Мужчина скончался от полученных травм еще до приезда кареты скорой помощи, пишет «Сина синьвэнь».

В середине мая в дикий слон убил еще одного мужчину. Тело 37-летнего фермера было обнаружено неподалеку от заповедника слонов в округе Сишуанбаньна.

Согласно китайскому законодательству, азиатские слоны находятся под охраной государства. Отстрел животных запрещен, нарушителям грозит тюремное заключение на срок более 10 лет.