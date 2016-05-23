Берлин, 23 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Безвизовый режим между Турцией и Евросоюзом начнёт действовать не с 1 июля 2016 года, а не раньше, чем в 2017 году. Такой информацией располагают в правительстве Германии, пишет немецкая газета Bild.

tashtiot.co.il Флаг Турции

«Федеральное правительство, по всей видимости, не рассчитывает на то, что визовый режим для Турции может быть отменен к 1 июля», — говорится в сообщении. По данным издания, отмена виз для Анкары вступит в силу «не ранее 2017 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно договорённости Анкары и Брюсселя, с 1 июля должны были быть отменены визы для граждан Турции. Для этого Анкара должна была выполнить ряд условий, в частности изменить законодательство по борьбе с терроризмом, которое Турция не согласна менять. В свою очередь сохранение хороших отношений с Турцией для ЕС важно в свете сдерживания миграционного потока.

20 мая стало известно, что ЕС намерено ввести дополнительные процедуры, позволяющие Брюсселю приостанавливать действие безвизового режима со странами, не входящими в блок. Речь идёт о механизме приостановки безвизового режима, который будет применяться к Грузии, Украине, Косово и Турции.