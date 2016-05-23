Ставрополь, 23 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае двое полицейских, обвиняемых в избиении женщины, предстанут перед судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Сергій Ткаченко Суд

На скамье подсудимых окажутся 30-летний командир отделения отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Невинномысску и 27-летний полицейский взвода этой роты.

По данным следствия, вечером 22 июля 2015 года полицейские доставили в отдел 46-летнюю женщину для разбирательства по делу об административном правонарушении. Сотрудники полиции избили ее, причинив вред средней тяжести здоровью.

Теперь им предстоит ответить по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM также, что в настоящее время полицейские отстранены от службы до решения суда. После вынесения приговора будет решаться вопрос о возможности их дальнейшей службы.