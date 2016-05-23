Ростов-на-Дону, 23 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» накануне выиграли Кубок России. За трофей подопечные датского специалиста Яна Лесли вновь сражались с «Астраханочкой». Только в отличие от предыдущих встреч в этот раз дружина Евгения Трефилова была поражена — 21:24. Об этом ИА REGNUM 23 мая сообщили в пресс-службе донского клуба.

rostovhandball.ru ГК «Ростов-Дон» завоевал Кубок России

Несмотря на не очень успешный старт финального поединка — 5:1 в пользу «Астраханочки», команда Яна Лесли смогла собраться и переломить ход матча в свою пользу.

«Мы закончили сезон на хорошей ноте. Показали и себе, и болельщикам, что поражение в финале Суперлиги было в некотором роде обидной случайностью. В итоге доказали, что мы лучшие, теперь докажем это и в Суперкубке. Мы получали удовольствие от игры, чувствовали легкость, на нас ничего не давило», — поделилась игрок Виктория Борщенко и выразила надежду, что следующий сезон будет для донской команды более успешным.

Напомним, что звание чемпиона России гандболистки Дона в сезоне 2015/16 упустили, проиграв финальные встречи коллективу Евгения Трефилова. За проигрыш всю ответственность взял на себя главный тренер ростовчанок Ян Лесли взял на себя.