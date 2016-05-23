Грозный, 23 мая, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Жалоба жителя чеченского селения Кенхи Рамазана Джалалдинова — не что иное, как провокация. Изложенные в его обращении к президенту РФ факты не соответствуют действительности, а само обращение написано им для того, чтобы опорочить власти Чечни и в первую очередь главу республики Рамзана Кадырова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Такое мнение высказали жители селения Кенхи Шаройского района в своем обращении к Владимиру Путину, в котором они принесли извинения президенту России за своего земляка, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Заявляя, что за Рамазаном Джалалдиновым стоят определенные люди, которые пытаются его использовать в провокационных целях, кенхинцы написали в обращении: «Уже несколько недель этот человек с чьей-то грязной подачи регулярно распространяет в СМИ ложную и провокационную информацию, которая не соответствует действительности. Его недостойное поведение заставляет нас, его односельчан и родственников, обратиться к Вам и общественности с просьбой не рассматривать его мнение и высказывания как будто они от лица кенхинцев и поддержаны нами».

По мнению жителей села, за Джалалдиновым «стоят нечистоплотные люди, враги нашей Родины», которые «используют его ради достижения своих задач в информационных войнах против России, в частности, в регионах Северного Кавказа».

При этом кенхинцы отмечают, что политикой Кадырова «коренное население села Кенхи всецело довольно», глава республики «вызывает среди аварского населения большое доверие и уважение», и «ни о каком притеснении представителей аварского народа, проживающих в Шаройском районе, не может быть и речи».

В обращении жителей села Кенхи также звучит призыв к президенту призвать к ответу те СМИ, которые тиражирует ложную информацию о ситуации в районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года жители Шаройского района на встрече с руководителем администрации главы и правительства республики Исламом Кадыровым, префектом, начальником РОВД, представителем межрайонной прокуратуры, богословами, представителями власти района уже высказывали осуждение в адрес своего земляка Рамазана Джалалдинова.

Сельчане назвали информацию, которую изложил Джалалдинов в своем видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину, провокационной и наносящей ущерб межнациональным отношениям. Они также обратились в правоохранительные органы республики с просьбой рассмотреть его обращение на соответствие действующему законодательству. В прокуратуре организована проверка по фактам, изложенным в жалобе Джалалдинова на местные власти.

Основная претензия Джалалдинова к властям республики заключается в том, что якобы в селении Кенхи нарушаются права аварцев, которые представляют большинство населения. Сельчане, по словам их земляка, находятся в бедственном положении: не восстанавливаются дома, разрушенные в результате военных действий и паводков, местные органы власти, по мнению заявителя, коррумпированы, а педагогические кадры школ — непрофессиональны, что приводит к безграмотности детей.