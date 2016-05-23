Красногорск, 23 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В 2016 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся подмосковных школ. Основной этап сдачи экзамена стартует в области с 27 мая. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа. Единый государственный экзамен

По словам первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой, 34 014 выпускников с 27 мая и до 30 июня будут сдавать ЕГЭ на территории Московской области.

«Единый государственный экзамен сдают более 30 тысяч выпускников текущего года, более 3 тысяч выпускников прошлых лет. В проведении ЕГЭ будет задействовано 258 пунктов на базе школ, готово 24 резервных пункта. Все они оборудованы металлоискателями, системами подавления сотовой связи и видеонаблюдения», — пояснила Забралова.

Также в Мытищах и Шатурском районе организована сдача экзаменов на дому для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья.

Обязательными предметами станут русский язык и математика. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 июня, по математике базового уровня — 2 июня, профильного уровня — 6 июня.

Отметим, что досрочно единый экзамен в Подмосковье предлагалось сдать еще в марте. Всего в досрочной сдаче Единого государственного экзамена по разным предметам приняло участие свыше 320 человек.